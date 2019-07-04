الصحة تعلن خطة واضحة لمجابهة طوارئ الخريف

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن خطة واضحة لمجابهة طوارئ الخريف للعام 2019م تشمل ثلاثة محاور وشددت على الولايات الالتزام بما يليها، لافتة لتوفير وزارة المالية 50% من الميزانيات المطلوبة واعتبرت ظهور بعض الوبائيات في عدد من دول الجوار الإفريقي مهددا.

وقال وكيل الوزارة المكلف الدكتور سليمان عبد الجبار لدى ترؤسه اليوم اللجنة الفنية العليا لخريف 2019م بقاعة الطوارئ بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة بحضور الجهات ذات الصلة وممثلين لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف، إن الخطة حددت الاحتياجات المطلوبة والنقص لسده، موجها بتوفير الحلول البديلة والخروج عن التقليدية في مجابهة هذه المخاطر المتوقعة مع توزيع المتوفر من المعينات.

وكشف سليمان عن أن الوزارة بصدد رفع تصور وبصورة عاجلة للمجلس العسكري عن الإحتياجات من الميزانيات لتوفير الكلور، مشددا على التنسيق بين كافة المكونات العاملة في الصحة بما في ذلك على مستوى المحليات والوحدات بالولايات لضمان خريف من غير مشاكل صحية.

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وأكد مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور بابكر المقبول أن الاجتماع يهدف للتعاون بين كافة الجهات المختصة للوصول للحلول العاجلة لمجابهة آثار الخريف.

وتعهد أعضاء اللجنة بالعمل مع الوزارة لمجابهة آثار الخريف واستنفار الجهود في سبيل ذلك مع التشديد على ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة مبكرا وترتيب الأولويات.