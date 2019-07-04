زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد ويؤكد بقاءه

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي ريال مدريد الإسباني، لن يرحل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن نافاس لن يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد أن وافق الفرنسي زين

الدين زيدان، مدرب الملكي، على بقائه في صفوف الفريق.

وجاء تغير موقف "زيدان" بخصوص الحارس الكوستاريكي بعد قلة العروض الجادة لشراء نافاس، حيث لم ترتق تلك العروض إلى القيمة المالية التي يرغب الريال في الحصول عليها.

ويرغب ريال مدريد في الحصول على 10 ملايين يورو لبيع "نافاس" لكن العروض التي وصلت للحارس أقل كثيرًا من المطلوب.

وأكدت أن زيدان تراجع عن موقفه المتشدد من نافاس، بشرط أن تكون الأمور واضحة تماماً مع الحارس، وأن خطط المدرب الفرنسي تقوم على أن يكون البلجيكي تيبو كورتوا هو الحارس الأساسي، وأن يكون نافاس احتياطيا بالتبادل مع الحارسين الآخرين لونين ولوكا زيدان.

وينتهي عقد نافاس مع ريال مدريد في منتصف عام 2020.