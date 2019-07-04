وزير الداخلية اليمني يدين استهداف الحوثيين منزل محافظ مأرب

وأكد الميسري وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنّ الاستهداف يأتي في إطار مواصلة المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الآمنين التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

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