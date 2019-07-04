ماني: هدفي تحقيق كأس الأمم.. وقد أستبدلها بـ دوري الأبطال

يقول النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، أن "حلمه المطلق" هو ​​مساعدة منتخب السنغال على الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى.

ويتطلع منتخب السنغال، الوصيف في عام 2002، إلى الوصول إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي عندما تواجه أوغندا يوم الجمعة (20:00 بتوقيت جرينتش).

الجدير بالذكر أن ماني هداف مشترك في البطولة برصيد هدفين مع 10 لاعبين آخرين - بما في ذلك زميله في فريق ليفربول، النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وقال ماني خلال حوار صحفي: "أهم شيء بالنسبة لي هو الفوز بها مع السنغال".

وأضاف: "لماذا تستمر الفرق الأفريقية في تهديد الإضراب؟ وصلت السنغال إلى مرحلة خروج المغلوب بعد إنهاء الوصيف للجزائر في المجموعة الثالثة".

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وتعرض ماني، الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في يونيو، للإيقاف بسبب فوزه على المجموعة الافتتاحية على تنزانيا ، لكنه سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها الفريق على كينيا 3-0 بعد هزيمته أمام الجزائر بنتيجة 1-0.

قبل بداية البطولة التي استمرت لمدة شهر في مصر، أخبر مان مجلة فرانس فوتبول أنه سيتبادل نجاحه في دوري أبطال أوروبا للفوز بكأس إفريقيا للأمم.

وأضاف ماني الذي يمكن أن يلعب ضد صلاح زميله في فريق ليفربول إذا وصل السنغال ومصر إلى النهائي في 19 يوليو: "سأحاول تسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة زملائي في الفريق حتى نتمكن من الفوز في نهاية المطاف بهذه الكأس".

واختمم اللاعب: "هذا حلمي المطلق [لمساعدة السنغال على الفوز] أنا هنا من أجل هذا".