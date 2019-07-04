كلوب يحسم مستقبل "لوفرين" مع ليفربول

يخطط نادي ليفربول الإسباني، خلال الموسم الجديد للحفاظ على مدافعه المميز، الدولي الكرواتي ديان لوفرين، وذلك بعدما تم ربط اسم خط الوسط الكرواتي بالانتقال خلال هذا الصيف بعيدًا عن ملعب أنفيلد مع نادي ميلان الإيطالي، ويحرص الريدز على تأمين خدماته.

ومع ذلك، فإن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، لا يبحث عن بيع لوفرين، ويتوقع أن يظل في وضعه في موسم 2019/20، خاصة أن ليفربول يمنح نجوم البرازيل وهم روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر استراحة مشهورة بعد نهائي كأس أمريكا.

وعلى الرغم من كل هذه التكهنات، فإنه لم يشير مدافع ساوثهامبتون السابق إلى أنه يريد المغادرة وأن ليفربول لم يتلق أي عرض خارجي، ومن المقرر أن يقدم تقريراً إلى ميلوود للتدريب قبل الموسم في وقت لاحق من هذا الشهر قبل جولة ما قبل الموسم في أمريكا.

وتحمل لوفرين ، الذي بلغ الثلاثين من عمره يوم الجمعة، موسمًا صعبًا في موسم 2018-1919 على المستوى الشخصي حيث بدأ 15 مباراة فقط في جميع المسابقات.

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وقد أعاقه عدد من قضايا اللياقة البدنية وكان بديلاً غير مستخدم في انتصار نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبير، في مدريد.

وقام جو جوميز بتكوين شراكة قوية في مركز الظهير مع فيرجيل فان ديك في النصف الأول من الموسم، حيث أثار جويل ماتيب الإعجاب إلى جانب الهولندي في وقت لاحق من الحملة.

وأضاف كلوب إلى خياراته الدفاعية هذا الصيف بتوقيع 1.3 مليون جنيه استرليني على ضم فان دن بيرج من نادي بي إس في إندهوفن الهولندي.

من المفهوم أنه لأجل إنتقال لوفرين إلى ميلان الإيطالي، الذي يرغب بضمه، فسيتطلب الأمر أكثر من 25 مليون جنيه استرليني، ليستمع ليفربول لفكرة مغادرة قلب الدفاع الكرواتي, مع ارتباط ديان بعقدٍ مع النادي حتى عام 2021.