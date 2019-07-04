تركيا تعتزم عقد قمة إيرانية روسية حول الشأن السوري

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اعتزام تركيا عقد قمة تركية إيرانية روسية حول الشأن السوري.
وقال كالين، اليوم الخميس، مؤتمر صحفي، "نخطط لعقد قمة تركية إيرانية روسية في شهر أغسطس المقبل في تركيا لبحث الموضوع السوري ويجري العمل لتحديد الموعد".
وأضاف: "سنبحث سوريا وعملية الانتقال السياسي وعودة اللاجئين".
وكشف كالين أنه، "تم الاتفاق خلال قمة العشرين على عقد قمة رباعية بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في تركيا ولكن لم يحدد موعدها".
وأشار إلى أن تركيا "تتجه بسرعة نحو المراحل الأخيرة حول منظومة إس-400".
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