ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة نهاية اﻟﺨﺪﻣﺔ لنواب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن المحلول

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، صرف مكافأة نهاية الخدمة لرؤساء اللجان، والنواب، والأمين العام، والمستشار القانوني في البرلمان السوداني المحلول.
وبحسب المصادر، اشتملت مكافأة شهور النواب راتب شهرين عن كل عام في البرلمان، فيما حصل نواب الحوار الوطني على أشهر.
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