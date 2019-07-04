برشلونة يتأهب للانقضاض على نجم يوفنتوس

دخل نادي برشلونة دائرة المنافسة مع كبار أندية أوروبا على ضم نجم يوفنتوس وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن نادي برشلونة ينافس على ضم جواو كانسيلو مدافع يوفنتوس الذي سيرحل هذا الصيف.
وانضم برشلونة للمنافسة على اللاعب مع ناديي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وذلك خلال الأسابيع الأخيرة فيما ذكرت الصحيفة أن أداء كانسيلو المنخفض بعض الشيء قد جعل الجماهير تنسى بدايته القوية.
الجدير بالذكر أن كانسيلو قد انضم لتمثيل صفوف نادي يوفنتوس في الصيف الماضي، قادمًا من فالنسيا بعد قضاء فترة إعارة مع إنتر ميلان.
وجاء قرار رحيل كانسيلو بناءاً على موافقة المدرب الإيطالي الجديد لليوفي ماوريسيو ساري الذي تولى المسؤولية الفنية خلفاً لماسيميليانو أليجري.
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