فهد آل ثاني يكشف عمليات سرقة لتنظيم الحمدين من داخل قطر إلى أوروبا

أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني عضو الأسرة الحاكمة في قطر، أن تنظيم الحمدين يقوم بعمليات نقل من داخل قطر إلى أوروبا وعمليات سرقة.

وقال الشيخ فهد: "أنباء مؤكدة؛ تنظيم الحمدين الارهابي يقوم بعمليات نقل من داخل قطر إلى أوروبا شملت خيول نادرة ويخوت وسيارات فارهة ومقتنيات ثمينة جدآ".

وأضاف: "تم تجهيز شقق فاخرة وقصور في أوروبا على غير العادة، لدينا قوائم طويلة بعمليات سرقة قامت بها هذه العصابة ونحن نعمل على هذا الملف لمحاكمتهم ".