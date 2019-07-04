وكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن صور الأشعة التي أجراها ويليان أثبتت معاناته من إصابة عضلية في الساق اليمنى.
وجاء في بيان الاتحاد: "أثبتت الأشعة وجود إصابة عضلية تتطلب فترة علاج ستحرم اللاعب من المشاركة في نهائي كوبا أمريكا".
وسيبقى لاعب تشيلسي الإنجليزي، داخل معسكر "السامبا"، وسيبدأ البرنامج العلاجي في مركز تدريبات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
واشتكى ويليان، الذي نزل بديلا لإيفرتون في الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين في نصف نهائي البطولة، من آلام في العضلة الخلفية اليمنى، لكنه لم يتمكن من مغادرة الملعب، بعد إجراء المدرب تيتي للتغييرات الثلاثة.
وانضم ويليان إلى قائمة المنتخب البرازيلي بصورة متأخرة، بدلا عن النجم نيمار الذي استبعد من القائمة عقب إصابة منعته من اللحاق بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة موجعة للمنتخب البرازيلي قبل نهائي "كوبا أمريكا 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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