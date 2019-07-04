هدية غير متوقعة من بوتين للبابا فرانسيس

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للبابا فرانسيس هدية غير تقليدية أثناء مراسم زيارته له صباح اليوم. كان بوتين قد طلب من المخرج الروسي، أندريه كونتشالوفسكي، نسختين أصليتين من فيلمه "الخطيئة" Sin، الذي أخرجه عام 2018، عن حياة الرسام والنحات الإيطالي مايكل أنجلو. لكن أحدا لم يخطر بباله أن تقع إحدى هذه النسخ في يد البابا فرانسيس شخصيا، حيث أهداها بوتين له بمناسبة الزيارة. كما قدم بوتين إلى البابا أيقونة "القديسين بطرس وبول" وكذلك نسخة من ألبوم يتضمن أعمال مايكل أنجلو.

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