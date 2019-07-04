نجم روما يقترب من الدوري الصيني

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن​ ​ستيفان الشعراوي نجم روما​ يقترب من الموافقة على العرض الثاني الذي تقدم به ​شانجهاي الصيني​ للفوز على خدماته.

وأكدت شبكة سكاي أن عرض شانجهاي يمتد لمدّة ثلاث سنوات مع راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو في الموسم الواحد وهو رقم من الصعب جدًا أن يرفضه الشعراوي.

وأشارت سكاي إلى أن الشعراوي مرتبط بعقد مع روما حتّى 2020 حيث من المتوقع أن يحصل روما على مبلغ 20 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة.