نشرت وكالة الأنباء السودانية أول فيديو للمحادثات المنعقدة بين المجلس العسكري الحاكم في السودان و"قوى الحرية والتغيير". وتم استئناف المفاوضات اليوم الخميس، مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بفندق كورنثيا في الخرطوم، بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي التي بدأت أمس الأربعاء. لمشاهد الفيديو.. من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول فيديو للمفاوضات بين "العسكري" وقوى الحرية والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.