إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المخدرات قوامها أفراد عائلة مغربية

نجح الحرس المدني الإسباني في تفكيك شبكة لتهريب وترويج المخدرات بين المغرب وألمانيا، واعتقل أفرادها الـ19 الحاملين للجنسيتين الإسبانية والمغربية بغرناطة وبلدتي ملايا وكوغويوس.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن "أفراد عائلة مغربية"، بينهم نساء يتزعمون أنشطة هذه المنظمة الإجرامية ويقومون بزراعة "القنب الهندي" داخل مقرات سكناهم، وأن العلمية الأمنية "الفارس Knight II"، مكنت من توقيف جميع أعضاء الشبكة.

وأكدت المصادر، أنه وجهت للموقوفين تهم بـ"ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وتزوير الوثائق وسرقة السيارات والاحتيال"، لافتة إلى أن العديد منهم تورطوا سابقا في جرائم مماثلة.

وتابعت، إلى أن أفراد الشبكة قاموا بسرقة سيارات فخمة بدول أوروبية وخاصة في بلجيكا وفرنسا، وعملوا على تزوير لوحات الترقيم وعدد الإطارات بها لاستخدامها في بيع ونقل الممنوعات من إسبانيا نحو ألمانيا.

وباشرت الشرطة التحقيق منذ مطلع العام الجاري بالتنسيق بين فرقة مكافحة الجريمة المنظمة ECO ووحدة العمليات التابعة لفرقة الحرس المدني بمدينة مالقا، وتمكنت من ضبط شحنات من مخدر "الحشيش" بمدينة غرناطة، كانت في طريقها نحو برلين.