قوة الحرية والتغيير بين امرين احلاهما مر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استجابت قوة الحرية والتغيير للوساطة الأفريقية الإثيوبية مكرهة للجلوس للتفاوض مرة أخرى مع المجلس العسكري الانقلابي القاتل المحتال وذلك رغم علمها بعدم صدقه في إرادة نقل الحكم إلى سلطة مدنية.

وقوى الحرية والتغيير إذ تفعل ذلك تفعله مضطرة ﻷنها قد وضعت في مأزق حرج فلو قبلت بالجلوس مع المجلس العسكري في طاولة التفاوض حينئذ ستمنحه شيئا من الشرعية التي افتقدها بارتكابه لمجزرة القيادة العامة للقوات المسلحة وما تلاها من استباحة لقوات الجنجويد للعاصمة الخرطوم وممارسة القتل والنهب في الشوارع والمنازل وعليه ستغتضب بذلك قوى التغيير طيفا واسعا من الشارع الذي يناصرها

ولو رفضت قوى الحرية والتغيير الجلوس للتفاوض ستظهر أمام الوساطة والمجتمع الدولي بمظهر المتعنت الذي لا يريد حلا ويسعى لجر البلاد إلى الفوضى والانفلات.

هذا الموقف الحرج على قوى التغيير التعامل معه بحنكة وذكاء وأن تستثمره لصالح الثورة وطالما قبلت الذهاب والجلوس للتفاوض مع مجرمي المجلس العسكري عليها التمسك بكل مطالب الثورة وعدم التفريط في أي من جزئياتها.

لكي تستطيع بذلك تبرير موقفها أمام الثوار وتكون بحجم تضحياتهم وتطلعاتهم.