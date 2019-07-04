إخوان السودان: مستقبل السودان سيكون أفضل إذا توافق الناس على احترام الديمقراطية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا المراقب العام للإخوان المسلمين رئيس اللجنة التمهيدية لحزب الأصالة والتنمية د. عوض الله حسن سيد، الأطراف السودانية إلى الإسراع في إيجاد حلول للإشكال الذي تمر به البلاد وتقديم التنازلات من أجل أمن واستقرار البلاد.

وأكد عوض الله أنهم يؤيدون أي اتفاق يحفظ البلاد، وقال نحن متفائلون بأن المستقبل سيكون أفضل إذا توافق الناس على احترام الديمقراطية ونبذوا أسلوب الإقصاء والأجندات الخفية وتخلصوا من الأنا وحب الذات وترك المصالح الحزبية.

وأضاف سنمد أيدينا بيضاء للتعاون مع الجميع من أجل بناء سودان نفخر به. وأشار عوض إلى استحالة أن تنفرد أي جهة مهما اتسعت إمكاناتها بحكم السودان، وطالب بمشاركة الجميع في إيجاد حل للأزمة التي يمر بها السودان وذلك بتقديم الآراء والأفكار وارتفاع الحس الوطني من أجل مشروع وطني يضم الجميع.