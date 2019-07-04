المخابز تحذر من التلاعب بدقيق الخبز

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الخليج 365:
حذر الأمين العام لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم جبارة الباشا أصحاب المخابز من التصرف في الدقيق المدعوم حتى لايتضرر المواطن من نقص الحصة، خاصة وأن الدولة تدعم الدقيق المخصص للمخابز بمبلغ 630 جنيهاً لكل جوال دقيق.
وأشاد بجهود المجلس العسكري الانتقالي في توفير دقيق الخبز لولاية الخرطوم والولايات الأخرى، مما أدى لانسياب استيراد القمح بصورة طيبة.
يذكر أن عدد المخابز الآلية والبلدية بولاية الخرطوم يبلغ ثلاثة آلاف و400 مخبز.
شبكة الشروق
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