اعتقال قيادي بالمؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكات للحزب

الخليج 365: ضيّق المجلس العسكري الخناق على المؤتمر الوطني مجددًا وقام باعتقال ضو المكتب القيادي بالوطني أمين قطاع الطلاب هشام التجاني، وتمّ إطلاق سراحه بعد يومين. وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الخميس” إنّ العسكري صادر عشرات السيارات التابعة لطلاب وشباب الحزب بعضها سيارات فارهة تقدّر بمليارات الجنيهات. وأوضحت الصحيفة أنّ السلطات وبناءً على توجيه من المجلس العسكري قامت بمصادرة سيارات بجانب أصول كثيرة لقطاعي الشباب والطلاب بالحزب. باج نيوز

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