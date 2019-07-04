اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

غضب فى حكومة روحانى بعد بث التلفزيون معلومات عن طرق الالتفاف على العقوبات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أثار تقرير بثه التلفزيون الإيرانى بشأن طرق الإلتفاف على العقوبات الإيرانية غضب حكومة الرئيس حسن روحانى التى تستهدف بيع نفطها عبر طرق ملتوية للحيلولة دون تأثير العقوبات على اقتصادها المأزوم.

وبحسب التقرير قامت القناة الثالثة الإيرانية على بث طرق الالتفاف على العقوبات فى إحدى برامجها، وبثت صورا جوية لمكان بيع النفط الإيرانى وصورا لسفينة إيرانية تحمل اسم "سالينا" ، وتفاصيل ومعلومات حول صفقة نفطية سرية لإيران مع الصين، الأمر الذى اغصب وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنة.

غضب حكومة روحانى امتد للصحف الموالية لها، وكتبت صحيفة "ايران" الحكومية تقريرا تقول فيه أن حكومة روحانى وجهت الانتقادات إلى الاذاعة والتلفزيون، فضلا عن توجيه انتقادات لاذعة من قبل نواب البرلمان على مقدمو البرنامج.

وجاء رد فعل مكتب روحانى مثيرا للإهتمام، حيث خرج مدير مكتبه محمود واعظى محتجا على ما قام به التلفزيون، قائلا "لا ينبغى أن نضع معلومات تحت تصرف العدو، لو أراد التلفزيون استعراض قدرة طهران على بيع النفط فى ظل العقوبات عليها أن تتخذ الحيطة فمن خلال هذا الهدف تضع معلوماتنا تحت تصرع العدو.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة فى اغسطس ونوفمبر 2018 القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيرانى، وهى قطاع النفط والقطاع المصرفى وشملت العقوبات قطاع البتروكيماويات، لحرمان الخزينة الإيرانية من مبيعات النفط لكبح جماح تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى وايقاف تمويل وكلاءها فى المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غضب فى حكومة روحانى بعد بث التلفزيون معلومات عن طرق الالتفاف على العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا