وادعى وزير الخارجية ، الذي كان سابقًا أطول وزير للصحة في تاريخ هيئة خدمة الصحة الوطنية ، أنه "متحير تمامًا" من سياسة جونسون بشأن هذه القضية.
أعلن جونسون ، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يفوز على هانت ، وسيخلف تيريزا ماي خليفةً لرئيس الوزراء ، خططًا لوقف تنفيذ ما يسمى بـ "ضرائب الخطيئة" حتى يتم الانتهاء من "مراجعة شاملة" لفعاليتها. .
وأشار إلى تمديد مقترح لضريبة السكر الحالية لتشمل مشروبات الحليب السكرية كأساس لإعلان سياسته.
ومع ذلك ، كان هناك عدم يقين بشأن تعهد حملة جونسون بعد أن شاهدت "سكاي نيوز" البريطانية خططًا وزعها مؤخرا مات هانكوك ، وزير الصحة الحالي، لوقف المقترح.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا يتحدى جونسون لتقديم خطته لمعالجة السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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