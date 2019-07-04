رويترز: داعش يعلن مسئوليته عن تفجير انتحارى فى تونس

ذكرت وكالة رويترز، أن تنظيم داعش أعلن اليوم الخميس، مسئوليته عن التفجير الانتحارى الذى وقع فى تونس يوم الثلاثاء الماضى.
وكانت الحكومة التونسية قد قالت إن متشددا مطلوبا يرتدى حزاما ناسفا فجّر نفسه في العاصمة بعدما حاصرته الشرطة، لكن لم يسقط أى قتلى أو مصابين آخرين.
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