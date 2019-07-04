اقتحام مجموعة من المستوطنين الأقصى بحراسة إسرائيلية

ونفذ المستوطنون "جولات استفزازية" في أنحاء المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، فيما يسود التوتر مدينة القدس بعدما افتتحت إسرائيل نفقا جديدا بالمدينة ضمن مشروع تحت بلدة سلوان، حيث يمتد من جنوبي المسجد الأقصى وصولا إلى باب المغاربة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أصدرت بيانا حذرت فيه من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات في القدس.
كما دانت الخارجية الأردنية "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شق نفق ما يسمى بطريق الحجاج تحت بلدة سلوان"، محذرة من أن "مثل هذه الإجراءات اللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر والاحتقان".
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