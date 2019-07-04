واندهشت الجماهير من خسارة توميتش المصنف 96 عالميا في مباراة يوم الثلاثاء 6-2 و6-1 و6-4 أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في 58 دقيقة فقط بعد أداء وصف بـ "بالمحرج" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر نادي عموم إنجلترا بيانا جاء فيه: "رأى الحكم أن أداء برنارد توميتش في مباراته في الدور الأول أمام جو ويلفريد تسونغا لم يصل لمستوى المعايير الاحترافية".
وتابع: "لذلك غرم الحد الأقصى البالغ 45 ألف جنيه إسترليني، (50 ألف يورو) وسيخصم من جائزته المالية".
وبإمكان توميتش البالغ 26 عاما أن يستأنف القرار أمام مدير مجلس إدارة بطولات الغراند سلام الذي يشرف على البطولات الأربع الكبرى.
وشن توميتش حملة على منظمي بطولة ويمبلدون سابقا، وغرم قبل سنتين بعد إقراره بتعمد الإصابة وعبر عن ملله خلال خسارته ضد الألماني ميشا زفيريف، كما تخلت شركة "هيد" لتجهيزات المضارب عن رعايته.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريم لاعب تنس 50 ألف يورو بسبب ثاني أسرع خسارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.