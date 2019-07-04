وكتب إبراهيم أن الراحل "علم من أعلام التصوير وأول مصري يحصل على جائزة "وورلد برس فوتو"، وهي أكبر جوائز التصوير، إذ وثق لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما أنه صاحب أهم الصور في توثيق حرب اليمن وحرب 6 أكتوبر".
وأضاف أن مكرم خاض العديد من المغامرات، وله الكثير من الحكايات الملهمة للمصورين، وأنه كان مريضا في آخر أيامه، وكرمته الشعبة في نقابة الصحفيين عن أعماله، باعتباره رائدا من رواد التصوير في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المصور الذي التقط لحظة اغتيال السادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.