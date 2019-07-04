وفاة المصور الذي التقط لحظة اغتيال السادات

نعى نائب رئيس شعبة المصورين في مصر مجدي إبراهيم، المصور الصحفي مكرم جاد الكريم الذي اشتهر بالصورة التاريخية التي التقطها للحظة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات.

وكتب إبراهيم أن الراحل "علم من أعلام التصوير وأول مصري يحصل على جائزة "وورلد برس فوتو"، وهي أكبر جوائز التصوير، إذ وثق لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما أنه صاحب أهم الصور في توثيق حرب اليمن وحرب 6 أكتوبر".

وأضاف أن مكرم خاض العديد من المغامرات، وله الكثير من الحكايات الملهمة للمصورين، وأنه كان مريضا في آخر أيامه، وكرمته الشعبة في نقابة الصحفيين عن أعماله، باعتباره رائدا من رواد التصوير في مصر.