وتبعا للمصادر فإن عددا من الفرقاطات الحربية في البلاد، وضمنها فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" بدأت في اختبار أنظمة استطلاع ورصد حديثة تعتمد على طائرات Orlan-10 المسيرة، التي يمكنها التحليق لأكثر من 14 ساعة متواصلة، والعمل على مسافات تصل إلى 120 كلم، وعلى ارتفاع 5000 م عن سطح السفينة، وتصوير مواقع العدو ونقل الصورة مباشرة إلى المحطات الأرضية.
لكن النظام الأكثر تطورا والذي ستحصل عليه الفرقاطات الروسية هو نظام "دياماند" الراداري، القادر على اكتشاف الألغام والطوربيدات البحرية على مسافات تصل إلى 10 كلم، وتدميرها أو التشويش عليها على عمق 10 إلى 100 م تحت سطح الماء.
وتشير مصادر مطلعة في صناعة الأسلحة الروسية إلى أن الخبراء في البلاد باشروا في اختبار هذا النظام على كاسحات الألغام البحرية الحديثة، ومنها سفينة "ألكسندر أوبوخوف" التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، وبعد التحقق من قدراتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المعلنة ستركب على الفرقاطات والسفن الحربية التي تطورها روسيا في إطار المشروع "12700"، وجميع السفن الحربية التي تنتمي إلى الفئة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تزود سفنها الحربية بأسلحة متطورة وفتاكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.