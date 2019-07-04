المجلس العسكري السوداني والمعارضة يبحثان تشكيل هيئة حكم انتقالية

يواصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان والتحالف الرئيسي للمعارضة، اليوم الخميس، المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية.

واستأنف المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج،أمس الأربعاء، محادثات في الخرطوم، بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات، بعد توقف استمر شهراً كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.

والتقى ثلاثة جنرالات، بينهم نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، وخمسة ممثلين عن “تحالف الحرية والتغيير” الذي يقود الاحتجاجات، بحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في فندق في الخرطوم.

وبعد ساعات عدّة من المحادثات، اتّفق الجانبان على مواصلة المفاوضات يوم الخميس.

وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات للصحافيين إنّ “الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة”، مضيفا أنه “تقرّر الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وستتواصل المفاوضات غداً”.