وأضاف الطرابلسي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس 4 يوليو / تموز: "كل تركيز المنتخب النيجيرى في الوقت الحالي على تخطي عقبة الكاميرون، حامل اللقب"، مضيفا: "النسور قادرون على ذلك".
وتابع مدرب منتخب نيجيريا: "ليس هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة، لأن كل المباريات صعبة وبالتركيز والاجتهاد نستطيع مواصلة الرحلة نحو اللقب".
وضرب منتخب الكاميرون موعدا لمواجهة من العيار الثقيل، أمام نيجيريا في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.
وتقام المواجهة بين الكاميرون ونيجيريا، بين قطبي غرب أفريقيا، يوم السبت المقبل 6 يوليو، على استاد الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب نيجيريا: لدينا فرصة جيدة لتخطي الكاميرون في دور الـ 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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