قبل مباراة جنوب أفريقيا.. مدرب المغرب يوجه تحذيرا لمصر

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، تحذيرا للجهاز الفني للمنتخب المصري قبل مواجهة جنوب أفريقيا المقرر إجراؤها، السبت المقبل.

جاء ذلك، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة 5 يوليو / تموز، على ملعب السلام بدور الـ16 لكأس الأمم.

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا، على استاد القاهرة، يوم السبت 6 يوليو / تموز، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وقال المدير الفني لمنتخب المغرب: "جنوب أفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا يجب أن يتم التقليل من قدراته".

وتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب أفريقيا، ثالثا للمجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط.