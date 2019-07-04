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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة التربية بولاية الخرطوم اكتمال توزيع طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس ،وأكدت أن الحد الأدنى للقبول هذا العام بلغ (167) درجة مشير ، لتوزيع (92) ألف طالب وطالبة على المدارس الحكومية ، و(12) ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على المدارس النموذجية ، مقرة بعدم توزيع (46) ألف طالب وطالبة هذا العام مما أدى لرفع نسبة القبول للصف الأول الثانوي .
وبحسب صحيفة المجهر أكد مدير التعليم الثانوي ” خليفة بابكر ” في تصريحات له اجراء معالجات للطلاب المتضررين وذلك باستيعاب (6) ألاف منهم في التعليم الفني والحرفي وايجاد معالجات لأوضاع لبقية الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر تربية الخرطوم تفشل في توفير مقاعد في المرحلة الثانوية لــ (46) ألف طالب ناجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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