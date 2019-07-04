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زهرة مدني تسيطر على عدادات حفلات الدلوكة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سيطرت الفنانة زهرة مدني على عدادات حفلات (الدلوكة) في الفترة الأخيرة، وقالت زهرة في حديثها: بفضل الله وحب الناس تخطيت كثيراً من الصعاب واجتهدت في الوصول إلى القمة، لافتة إلى أن اختيار الأغنيات التراثية له دور كبير للإقبال عليها في حفلات الجرتق والحنة، إضافة إلى طريقة تعاملها مع جمهورها ومحبيها، مبينة حسب صحيفة السوداني، أنها لا تتوقف في العداد ولا تميل إلى الأعداد الفلكية التي يضعها كثير من الفنانات.

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