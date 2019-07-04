والي الخرطوم: سنعمل على معالجة مشاكل التعليم وتوحيد رسوم المدارس الخاصة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، أنه سيعمل خلال فترة تكليفه على معالجة مشكلات التعليم بالولاية والمتمثلة ــ بحسب علمه وإفادة مدير عام التربية والتعليم ومديري الإدارات بالوزارة ــ في مشاكل الإجلاس وتوفير الكتاب المدرسي، وصيانة وتأهيل مبنى التقويم التربوي، حيث يتم تصحيح شهادة الأساس، وكذلك تفعيل شبكة القيد الوطني لاستخراج الشهادات.

ووعد الوالي خلال زيارته للوزارة أمس، بتفعيل دور صندوق دعم التعليم وسد النقص في العمال للمدارس للمحافظة على ممتلكاتها، ووجّه الوالي بعدم إقامة احتفالات ذات طابع بذخي في تخريج رياض الأطفال وتوحيد قيمة رسوم التخرج للرياض. ووجه الوالي مدير عام التربية والتعليم بوضع قيمة موحدة للرسوم لكل المدارس الخاصة التي أرهقت الزيادة الكبيرة في رسومها كاهل أولياء الأمور. وأكد مجانية وجبة الفطور للطلاب المعسرين بجميع المدارس بالتنسيق مع الوجبة المدرسية.

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من جانبه، كشف مدير عام وزارة التربية عبد الله نصر، عن توجيه سيصدُر للمحليات بدعم المنشط الثقافي والرياضي بالمدارس.

الصيحة