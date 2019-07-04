الولايات المتحدة تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي حول ليبيا

الخليج 365: رقلت الولايات المتحدة إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين ضربة جوية استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت أربعة واربعين قتيلاً.

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية أنه خلال جلسة طارئة مغلقة للمجلس استغرقت ساعتين قدمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتهم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بشنها، ويدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لكن واشنطن لم توافقْ على البيان.

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