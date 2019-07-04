إسبانيا: التحفظ على ناقلة فى جبل طارق بناء على طلب أمريكى لبريطانيا

قال جوسيب بوريل، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسبانى، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة (جريس 1)، بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

وأضاف أن إسبانيا كانت تتطلع للتحفظ على الناقلة للاشتباه فى نقلها نفطا خاما إلى سوريا وكيف أن ذلك يمكن أن يمس السيادة الإسبانية لأن الأمر حدث على ما يبدو فى مياه إقليمية إسبانية.

ولا تعترف إسبانيا بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق.