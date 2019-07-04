وقال كونتى فى تصريحات :"سوف تتاح لى الفرصة لاستقبال الرئيس بوتين بنفس الحفاوة التى قابلنى بها فى موسكو فى أكتوبر الماضى " .
وأضاف: "ستكون لدينا فرصة لبحث العلاقات الثنائية وطرق تعزيزها، بالإضافة إلى وجود فرصة لقاء رجال الأعمال، لبحث تعزيز التعاون".
ووصف كونتى مستوى العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا بأنه "جيد جدا"، مشيرا إلى أن اللقاءات الأخيرة التى عقداها مؤخرا، ومنها التى كانت على هامش قمة العشرين فى أوساكا، اتسمت بجو "ودى للغاية".
وقال كونتى إن الشعبين الروسى والإيطالى يبديان اهتماما كبيرا بثقافة بعضهما البعض، وليس بالتعامل الاقتصادى فحسب، مما يشكل أساسا متينا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وحول العقوبات الأوروبية ضد روسيا، جدد كونتى موقفه القديم، بأن العقوبات ليست هدفا، بل هى وسيلة لتحقيق هدف، هو تنفيذ اتفاقية مينسك حول تسوية الأزمة فى شرق أوكرانيا .
ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس بوتين فى روما، إضافة إلى كونتى، مع الرئيس الإيطالى سيرجو متاريلا، كما سيزور الفاتيكان لعقد لقاء مع البابا فرانسيس.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إيطاليا: سنستقبل الرئيس بوتين بحفاوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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