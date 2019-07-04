"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

وقالت الشركة - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إنه "بعد مراقبة الوضع عن كثب فى السودان وإجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم".
وكانت الشركة علقت طائراتها إلى السودان فى أوائل يونيو الماضى. وستستأنف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبى والخرطوم.
وفى الخرطوم، يستكمل المجلس العسكرى الانتقالى الحاكم فى السودان وقادة حركة الاحتجاج الخميس المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، وذلك غداة عودة الطرفين إلى طاولة الحوار بعد توقف استمر شهراً كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش فى الخرطوم.
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