الأميره ريما وشقيقها خالد سفيرا السعودية الجديدان لدى أمريكا وبريطانيا

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وهي أول سفيرة سعودية في تاريخ المملكة، قدمت أوراق اعتمادها في واشنطن وهو ما قام به أيضا شقيقها الأمير خالد بن بندر بن سلطان في لندن.
وتقرر فى فبراير تعيين الأميرة ريما سفيرة خلفا للأمير خالد بن سلمان. والسفيران الجديدان في الأربعينات من العمر وكان والدهما سفيرا لدى الولايات المتحدة لمدة طويلة. وعاشت الأميرة ريما معه في واشنطن لسنوات ودرست في جامعة جورج واشنطن.
أما شقيقها الأمير خالد فقد كان في السابق سفيرا للمملكة لدى ألمانيا.
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