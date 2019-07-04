الصين تضع شرطا لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، في إفادة صحفية دورية، إن الفريقين التجاريين من البلدين على اتصال.
وكان رئيسا البلدين اتفقا مطلع الأسبوع الحالي على استئناف محادثات التجارة، التي تعثرت في مايو بعدما اتهم المسؤولون الأمريكيون الصين بالتنصل من التزاماتها في نص اتفاق، قال المفاوضون إنهم كانوا بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، وتخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" بهدف استئناف المحادثات.
وتفرض الولايات المتحدة في الوقت الراهن رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار تشمل أشباه الموصلات والأثاث.
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