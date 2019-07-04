اتهامات لليونان بـ"احتلال مياه إقليمية ليبية"

ربطت صحيفة تركية الصراع في ليبيا بالصراع الدائر على الغاز في حوض البحر المتوسط، واتهمت اليونان باحتلال مياه إقليمية ليبية.

وفي هذا السياق اعتبرت الكاتبة والمحللة قيمت سيزر، أن اليونان " بادرت إلى احتلال أجزاء واسعة من مياه ليبيا الإقليمية، مستغلة الأحداث الداخلية المشتعلة في البلاد".

وقالت الكاتبة التركية إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان قد بادر في عام 2009 إلى "تحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بليبيا، وأعلن استعداده للتفاهم مع البلدان الحدودية لتوقيع اتفاقيات حول ذلك. حينها ومع أواخر العام 2010 انطلق رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان إلى ليبيا وبجعبته مجموعة من الخرائط، التقى القذافي وبدأ العمل على توقيع اتفاقية بين البلدين".