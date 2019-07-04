السلطات التركية توقف ثلاث فرنسيات للاشتباه في انتمائهن لـ "داعش"

اعتقلت السلطات التركية ثلاث فرنسيات يشتبه في انتمائهن لتنظيم "داعش" وتسعة أطفال برفقتهن أثناء محاولتهم الدخول إلى تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية اليوم، إن المعنيات جرى البحث عنهن من قبل "الإنتربول"، وجرى توقيفهن في مدينة كلس الواقعة على الحدود السورية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع أن إحدى المعتقلات هي جينيفر كلان، ابنة أخ الشقيقين فابيان وجان ميشيل كلان اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.

وجنيفر كلان هي أيضا زوجة المتشدد الفرنسي، كيفن غونو، الذي صدر في حقه حكم بالإعدام في العراق في 26 مايو الماضي بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وأكدت وكالة "الأناضول" نقل الموقوفين الـ 12 إلى مديرية الهجرة في انتظار ترحيلهم من البلاد.