وكان وسيطًا إثيوبيًا والاتحاد الإفريقي قد حثا أمس المجلس العسكري الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وتتزامن الجلسة مع زيارة يقوم بها وفد من الجامعة العربية للسودان، حيث إنه من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسئولين السودانيين والقوى السياسية، فى إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر ليس خصوما.. رسالة هامة من المجلس العسكري بشأن قوي الحرية والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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