ليس خصوما.. رسالة هامة من المجلس العسكري بشأن قوي الحرية والتغيير

أكد المجلس العسكري السوداني الانتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، أن قوي الحرية والتغيير ليست خصمًا لنا، وندعو إلي تفهم روح الشراكة.

وكان وسيطًا إثيوبيًا والاتحاد الإفريقي قد حثا أمس المجلس العسكري الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.

وتتزامن الجلسة مع زيارة يقوم بها وفد من الجامعة العربية للسودان، حيث إنه من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسئولين السودانيين والقوى السياسية، فى إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.

