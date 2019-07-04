كيف يرى المجلس العسكري الشراكة مع قوي الحرية والتغيير؟

قال المجلس العسكري السوداني برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، إننا متفائلون بالشراكة مع قوي الحرية والتغيير المعارض، مؤكدًا علي تنفيذ أهداف المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس العسكري مع قوي الحرية والتغيير بعد قليل، برعاية الوساطة الأفريقية والأثيوبية لوقف نزيف الدماء في السودان.

