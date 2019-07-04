بقيادة قريش.. مبادرة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت المريخي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخطر الأمين العام لمجلس المريخ المستقيل محمد جعفر قريش قيادات التحالف المريخي بالمبادرة التي يقودها عصام الحاج من أجلّ لمّ الشمل بين جميع مكونات الكيان، وحلّ المشاكل تجاهه.

والتأم اجتماع مفاجئ لتنظيم التحالف المريخي بقيادة محمد قريش، وعلى أسد، وعمر محمد عبد الله بجانب أعضاء آخرين لمناقشة التطورات التي يشهدها نادي المريخ مؤخرًا.

وخلال الساعات الماضية، أعلن عدد من الأقطاب بقيادة عصام الحاج عن مبادرة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت المريخي لمزيد الاستقرار في المرحلة المقبلة.

ولاقت المبادرة ترحيبًا من جانب عضو المجلس عمر محمد عبد الله لجهة أنّه يرى أنّها تمثّل حلاً شاملاً لكافة المشاكل التي يعاني منها النادي.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ عمر محمد عبد الله أعلن تمسّكه بالاستقالة، مقرًا بأنّ خطوته تأتي من أجل المسارعة في إيجاد حلٍ ينقذ النادي من المشاكل المالية التي يواجهها.

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وفي ذات السياق، وجه القيادي بمجلس المريخ علي أسد بحسب مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” انتقادات لاذعة إلى مرشح رئاسة النادي السابق آدم عبد الله سوداكال لعدم إيفائه بالالتزامات المالية التي أعلن عنها سابقًا.

وسابقًا، أعلن التحالف المريخي عن رفضه ضم أيّ عضوٍ إلى مجلس الإدارة الحالي وذلك بعد الخطوة المفاجئة التي أعلن عنها منتصف الأسبوع الحالي عن تعيين خالد الكتيابي والعراقي بعد الاستقالات التي دفع بها عددٍ من الأعضاء.

ودفع رئيس المريخ محمد الشيخ مدني باستقالته بجانب مجموعة الوفاق التي ضمت عبد المنعم النذير، التركي أوكتاي، عبد الرحيم بدر الدين، كمال شقاق على إثر خلافات دبّت في المجلس بعد عودة الصادق مادبو ومطالبته بمنصبه أمينًا للمال.

ويعاني نادي المريخ من أزمة مالية طاحنة أدّت إلى القبض على رئيسه المستقيل محمد الشيخ في وقتٍ سابق بسبب مطالبات وصلت إلى”4″ مليار جنيه.

موقع باج نيوز