- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها المسؤولين الإيطاليين، كما يعقد لقاء مع البابا فرنسيس في الفاتيكان.
ومن المطار توجه بوتين مباشرة إلى الفاتيكان، حيث سيستقبله البابا فرنسيس.
وسيستهل بوتين الجزء الرسمي من زيارته إلى إيطاليا بلقاء مع نظيره الإيطالي سيرجو متاريلا، ثم سيجري محادثات مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، سيعقبها مؤتمر مشترك لهما ومشاركتهما في حفل اختتام منتدى الحوار الروسي الإيطالي لممثلي المجتمع المدني.
وخارج البرنامج الرسمي من المقرر أن يلتقي بوتين صديقه القديم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر فلاديمير بوتين يصل إلى إيطاليا في زيارة خاطفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.