المطالبة بهيكلة القطاع الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب الخبير الاقتصادي أ.د. الكندي يوسف بإحداث إصلاحات هيكلية بالقطاع الزراعي تعزز كفاءته وتتيح إدخال سلع جديدة للصادر مع إدخال التقانات الحديثة المستخدمة عالمياً لتعظيم الفائدة بالاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة وصولاً لمجتمع الوفرة والكفاية والعدل.

وشدد الكندي على ضرورة تبني الدولة لسياسات اقتصادية مرنة وجاذبة للقطاع الخاص الوطني والمستثمرين لدفع العملية الاستثمارية في البلاد في شتى المجالات بالتركيز على السلع الغذائية لدعم مشروعات الأمن الغذائي وتغطية احتياجات التصنيع الزراعي والصناعي. الشروق المادة السابقة الجبير: إجراءات اقتصادية وعسكرية تدرس لتأمين الملاحة في الخليج المقالة القادمة فلاديمير بوتين يصل إلى إيطاليا في زيارة خاطفة

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