أمانة جدة توضح حقيقة بناء تمثال الحرية بكورنيش الحمراء

الخليج 365:

أوضحت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في المدينة الساحلية غرب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، إن “المجسم الموجود حاليا للفعالية المؤقتة الخاصة بموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم”، بحسبما نشره موقع “عاجل” المحلي.

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار عدد من الصور ومقاطع الفيديو، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة.