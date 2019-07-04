الأمة القومي يؤكد مُساندته وتأييده للمبادرة الأفروإثيوبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكّد نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر، مُساندة الحزب وتأييده للمبادرة الأفروإثيوبية، ودعا لمبادرات داخلية تكمِّل وتدعم المبادرة الأفريقية والإثيوبية. وقال برمة حسب (أس. أم. سي) أمس، إن المبادرة الآفروإثيوبية بها الكثير من الحيادية رغم وجود بعض الثغرات التي يجب تكملتها بالمبادرات الداخلية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وشدد على ضرورة ملء الفراغ الدستوري، خاصّةً وإنّ البلد لا تحتمل أكثر من ذلك – على حد تعبيره، وأضاف بأن مصلحة الوطن فوق الجميع ولا أرى أي سبب لتلك المُناكفات والخلاف، ودعا برمة لضرورة الاهتمام بمهام الفترة الانتقالية والتصدي لمشكلات البلاد، وأوضح أن تلك الفترة تتطلب جهد الجميع للوصول إلى بر الأمان. Advertisements الصيحة المادة السابقة بدء صرف مكافأة ما بعد الخدمة لرؤساء اللجان والنواب بالبرلمان المحلول المقالة القادمة القيادة الأمريكية تحتفي بسيدة قطرية تحمل رتبة ملازم أول

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