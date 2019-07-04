بدء صرف مكافأة ما بعد الخدمة لرؤساء اللجان والنواب بالبرلمان المحلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الخميس” إنّه تمّ البدء في صرف مكافأة ما بعد الخدمة لرؤساء اللجان والنواب والأمين العام والمستشار القانوني بالبرلمان المحلول.

وبحسب صحيفة الجريدة فإنّ المكافأة اشتلمت على مرتب شهرين عن كل سنة في البرلمان، أي ما يعادل مرتب “8” شهور للنواب الذين حصلوا على مقاعدهم البرلمانية عبر الانتخابات الأخيرة.

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وبالمقابل، حصل نواب الحوار الوطني على راتب “4” أشهر، وأشارت الصحيفة إلى أنّ وكيل وزارة المالية رفض منح الموظفين حافز نهاية الدورة البرلمانية، بحجة عدم وجود دورة.

وأوضحت الصحيفة بأنّ هناك نية من قبل الموظفين للتصعيد والشكوى لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو.

باج نيوز