قوى نداء السودان تعلن موافقتها بالإجماع على المبادرة الآفرإثيوبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوى (نداء السودان) موافقتها بالإجماع على المبادرة الآفرإثيوبية، وفقاً لملاحظات اللجنة الفنية للنداء، وأمنت على ما ورد في المبادرة كموقف تفاوضـي، وأكدت استعدادها للتوقيـع بالأحـرف الأولى عليها ضـمن “قـوﻯ الحرية والتغيير”.

وقالت (نداء السودان) في بيان أمس، ٳن المبـادرة تمثـل ٳطاراً جيداً للجلوس إلى طاولة التـفاوض المباشـر لاستكمال عملية الانتـقال للسلطة المـدنية الديمقراطـية، وأضافت أن عملية التـفاوض يقودها وفد وفق الموقف التفاوضـي المتفق عليه ومرجعيته السياسية “المجلس المركـزي لـقوى الحرية والتغييـر”. ودعت لاجتماع عاجل للمجلس المركزي للتشـاور للتوافق حول الموقف السياسـي، وإجازة لوائحه وترتيباته التنظيميـة.

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وأوضحت (نداء السودان)، أنها عقدت اجتماعًا بكل مكوناتها بدار الأمـة ناقش تطوّرات الموقف السياسي والموقف التنظيمي في “الحرية والتغيير”، وٲقر بالإجماع أن التصعيـد شأن سياسي غير معزول عن العملية السياسيـة يقرره المجلس المركزي للحرية والتغيير وفـق مطلوباتـه وضوابطـه. وأكدت تمسكها بالتحقيق المستـقل في كل ما ارتُكب بحق الثورة السلمية والثـوار العُزّل.

الصيحة