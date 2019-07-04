استمرار الاستنفار الأمني في تونس.. ووزير الداخلية يصف الوضع عند الحدود بالدقيق

الخليج 365: وصف وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي الوضع الأمني على الحدود بالدقيق فيما حاصرت القوات الأمنية التونسية مسجد الغفران في العاصمة بعد الاشتباه في تحصن إرهابي داخله. هذا وتحدثت مراسلتنا عن انتشار أمني مكثف بحي الانطلاقة وعمليات تمشيط بعد رصد تحركات مشبوهة في المنطقة. كما أفادت مراسلتنا باستشهاد تونسي متأثراً بجراحه التي اصيب بها في الاعتداء الارهابي الأسبوع الماضي.

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