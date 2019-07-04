كوريا الجنوبية تحذر من السفر إلى مناطق سعودية

الخليج 365:

حذرت كوريا الجنوبية من السفر إلى بعض المناطق في جنوبي السعودية، مؤكدة أنها رفعت مستوى التحذير للأماكن التي تبتعد 180 كيلومتراً عن الحدود اليمنية درجة واحدة، من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس: إن “هذا القرار يرجع إلى تصاعد هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السعودية، خاصة في المناطق الحدودية”، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

ولفتت الوزارة إلى أن المناطق الأخرى من المملكة ظلت دون تغيير عند المستوى الثاني.

وفي كوريا الجنوبية نظام تحذير من السفر يضم أربعة مستويات بحسب حالات الخطر في العالم: “المستوى الأول (الأزرق) ويدعو إلى الحذر، والمستوى الثاني (الأصفر) ويدعو إلى الحذر الشديد”.

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وفي حين “يوصي المستوى الثالث (الأحمر) بالانسحاب، فإن المستوى الرابع (الأسود) يحظر السفر”، وفق المصدر ذاته.

وفي الآونة الأخيرة كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.

وشهد شهرا مايو ويونيو أكثر الهجمات الجوية من الحوثيين، حيث أطلقت قواتهم نحو 30 طائرة مسيَّرة، كان منها 18 طائرة في يونيو الماضي فقط.

وبحسب إحصائية حصل عليها “الخليج أونلاين” من بيانات الناطق باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، فإن الفترة ما بين 10 يونيو و30 يونيو، أعلن فيها التحالف إسقاط 18 طائرة مسيرة، دون ذكر عدد الطائرات التي استهدفت بالفعل المطارات والمواقع الحساسة جنوب غربي المملكة.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.